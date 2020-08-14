Квят рассказал об ожиданиях от Гран-при Испании

Российский гонщик Alpha Tauri Даниил Квят поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при «Формулы-1» в Испании.

«Ситуация в Барселоне изменилась по сравнению с зимними тестами. Тогда здесь было гораздо прохладнее. Даже на гонке в прошлом году было не так жарко. Это добавит трудностей. Мы постараемся адаптироваться к условиям. Важно, что наша машина получила серьёзные обновления. Можно ли сказать, что болид Alpha Tauri подходит для любой трассы? Думаю, да. Я чувствую себя отлично и рассчитываю на хорошее выступление в квалификации. Если получится хорошо выступить там, то можно показать сильный результат на «Гран-при», — приводит слова Квята официальный сайт «Формулы-1».

Гран-при Испании пройдёт в Барселоне с 14 по 16 августа.

Ранее сообщалось, что Racing Point подала апелляцию на решение FIA.