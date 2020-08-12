Racing Point подала апелляцию на решение FIA

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Британская команда «Формулы-1» Racing Point подала апелляцию на решение Международной автомобильной федерации (FIA) относительно легальности деталей болидов команды.
Racing Point подала апелляцию на решение FIA
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Как сообщает пресс-служба «Формулы-1», дело передано в Международный апелляционный суд FIA.

Отмечается, что дата рассмотрения апелляции будет определена позднее.

Renault подала протесты на болиды Racing Point после второго, третьего и четвёртого этапов сезона. Поводом для этого послужили именно воздуховоды передних и задних тормозов болидов Racing Point. В итоге FIA удовлетворила протест Renault, лишив Racing Point 15 очков в Кубке конструкторов и оштрафовав команду на €400 тыс. При этом использование спорных элементов не было официально запрещено.

Ранее Лоуренс Стролл объяснил, почему считает Racing Point невиновной в ситуации со спорными деталями.

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