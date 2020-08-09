Стролл объяснил, почему считает Racing Point невиновной в ситуации со спорными деталями

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Владелец Racing Point Лоуренс Стролл прокомментировал ситуацию вокруг вызвавших сомнения в легальности деталей болидов его команды.
Стролл объяснил, почему считает Racing Point невиновной в ситуации со спорными деталями
  • © Hoch Zwei/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«FIA не давала чёткого руководства по тому, как должен осуществляться перевод деталей в список тех, что должны изготавливаться исключительно самостоятельно. Правила в своём нынешнем виде утверждают, что после 2019 года нельзя делиться никакой информацией о тормозных воздуховодах. Но то, что вы узнали к моменту вступления правил в силу, остаётся вашей информацией. И дальше вы действуете сами, как мы и поступили», — приводит слова Стролла Motorsport.

Renault подала протесты на болиды Racing Point после второго, третьего и четвёртого этапов сезона. Поводом для этого послужили именно воздуховоды передних и задних тормозов болидов Racing Point. В итоге FIA удовлетворила протест Renault, лишив Racing Point 15 очков в Кубке конструкторов и оштрафовала команду на €400 тыс. При этом использование спорных элементов не было официально запрещено.

Ранее сообщалось, что Стролл обвинил ряд команд «Формулы-1» в неспортивном поведении.

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