Кучеров забросил шайбу в игре с «Коламбусом»
- Reuters
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Россиянин отличился на 6-й минуте с передач Ондржея Палата и Брейдена Пойнта при игре в равных составах.
Соперники, однако, не только сравняли счёт, но и вышли вперёд: шайбы в активе Райана Мюррея и Оливера Бьёркстранда.
Сейчас в игре перерыв после первого периода.
Ранее сообщалось, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин пообещал извлечь выводы из ошибок, допущенных командой в матче плей-офф с «Нью-Йорк Айлендерс» (2:4).