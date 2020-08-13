Кучеров забросил шайбу в игре с «Коламбусом»

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Никита Кучеров забросил шайбу в матче своей команды «Тампа-Бэй Лайтнинг» с «Коламбус Блю Джекетс» в плей-офф Кубка Стэнли.
Кучеров забросил шайбу в игре с «Коламбусом»
  • Reuters
  • © Dan Hamilton-USA TODAY Sports

Россиянин отличился на 6-й минуте с передач Ондржея Палата и Брейдена Пойнта при игре в равных составах.

Соперники, однако, не только сравняли счёт, но и вышли вперёд: шайбы в активе Райана Мюррея и Оливера Бьёркстранда.

Сейчас в игре перерыв после первого периода.

Ранее сообщалось, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин пообещал извлечь выводы из ошибок, допущенных командой в матче плей-офф с «Нью-Йорк Айлендерс» (2:4).

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