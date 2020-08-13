Клуб ПФЛ «Металлург» ушёл на карантин из-за коронавируса

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Клуб Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) «Металлург» Липецк ушёл на карантин из-за зафиксированного случая заболевания коронавирусом.
Клуб ПФЛ «Металлург» ушёл на карантин из-за коронавируса
  • Pixabay

«Мы люди дисциплинированные, потому будем строго соблюдать все предписанные санитарные нормы. Информация уже доведена до команды. Тренировочный и игровой процессы пока будут прерваны», — заявил генеральный директор Владимир Зеновкин официальному сайту клуба.

По словам Зеновкина, в результате тестирования от 12 августа в клубе был обнаружен один случай заболевания.

Ранее сообщалось, что матч ПФЛ «Сатурн» — «Сахалин» отменён из-за коронавируса.

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