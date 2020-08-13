Матч ПФЛ «Сатурн» — «Сахалин» отменён из-за коронавируса

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Матч Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) между «Сатурном» и «Сахалином» был отменён из-за коронавируса у игроков команды из Южно-Сахалинска.
Матч ПФЛ «Сатурн» — «Сахалин» отменён из-за коронавируса
  • РИА Новости

«Обращаем внимание на выдержку из регламента первенства, в котором перечисляются все основания для переноса матчей: «Перечень оснований для переноса матчей, указанных в настоящем пункте регламента с учётом положений статей 3.3 и 3.4., является исчерпывающим. Перенос матчей по другим основаниям, в том числе по причине временной нетрудоспособности в связи с COVID-19, не допускается», — гласит заявление «Сатурна».

Встреча должна была состояться 15 августа.

Ранее клуб ПФЛ объявил о десяти случаях заболевания коронавирусом. 

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