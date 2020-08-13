Клуб ПФЛ объявил о 10 случаях заболевания коронавирусом
- РИА Новости
Об этом гласит официальное заявление клуба. В связи с десятью случаями заболевания среди игроков, тренеров и персонала, «Зенит-Ижевск» уходит на карантин до 20 августа включительно. Отмечается, что состояние всех заболевших, а также иных лиц, контактировавших с ними, нормальное. Болезнь протекает бессимптомно или в лёгкой форме.
«Наша команда официально направила письмо в ПФЛ о возможности переноса матчей на резервные даты», — гласит сообщение пресс-службы клуба.
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