Клуб ПФЛ объявил о 10 случаях заболевания коронавирусом

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В клубе «Зенит-Ижевск», который выступает в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ), объявили о десяти случаях заболевания коронавирусной инфекцией.
Клуб ПФЛ объявил о 10 случаях заболевания коронавирусом
  • РИА Новости

Об этом гласит официальное заявление клуба. В связи с десятью случаями заболевания среди игроков, тренеров и персонала, «Зенит-Ижевск» уходит на карантин до 20 августа включительно. Отмечается, что состояние всех заболевших, а также иных лиц, контактировавших с ними, нормальное. Болезнь протекает бессимптомно или в лёгкой форме.

«Наша команда официально направила письмо в ПФЛ о возможности переноса матчей на резервные даты», — гласит сообщение пресс-службы клуба.

Ранее директор «Мордовии» заявил о переходе команды в любительский футбол.

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