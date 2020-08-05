Директор «Мордовии» заявил о переходе команды в любительский футбол
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По его словам, у руководства накопились большие долги перед игроками, поэтому «Мордовия» не подавала заявку на лицензирование.
«Гарантий на будущее пока ни от кого не получили. Постоянно нахожусь в контакте с министром спорта республики, но решить ситуацию может только руководство Мордовии и в первую очередь глава региона. Надеемся, что с их помощью получится рассчитаться с долгами, избежать банкротства и в будущем вернуться в профессиональный футбол. А пока, скорее всего, будем выступать молодёжной командой в ЛФК», — приводят слова Лёвина «Известия».
Ранее сообщалось, что глава Минспорта Мордовии объяснил, почему «Мордовия» лишится профессионального статуса.