Директор «Мордовии» заявил о переходе команды в любительский футбол

Директор «Мордовии» Николай Лёвин признал, что клуб не выступит в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ) — третьем по уровню дивизионе России.

По его словам, у руководства накопились большие долги перед игроками, поэтому «Мордовия» не подавала заявку на лицензирование.

«Гарантий на будущее пока ни от кого не получили. Постоянно нахожусь в контакте с министром спорта республики, но решить ситуацию может только руководство Мордовии и в первую очередь глава региона. Надеемся, что с их помощью получится рассчитаться с долгами, избежать банкротства и в будущем вернуться в профессиональный футбол. А пока, скорее всего, будем выступать молодёжной командой в ЛФК», — приводят слова Лёвина «Известия».

Ранее сообщалось, что глава Минспорта Мордовии объяснил, почему «Мордовия» лишится профессионального статуса.