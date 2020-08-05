Глава Минспорта Мордовии объяснил, почему «Мордовия» лишится профессионального статуса

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Министр спорта Мордовии Александр Савилов прокомментировал информацию о потере одноимённым клубом профессионального статуса.
Глава Минспорта Мордовии объяснил, почему «Мордовия» лишится профессионального статуса
  • РИА Новости

Ранее сообщалось, что «Мордовия» не выступит на профессиональных соревнованиях в сезоне-2020/21.

«Мы не заявились в ПФЛ в связи с серьёзными долгами — планируем их реструктурировать и выплатить. Поэтому будем заявляться в ЛФК по Приволжью. Будем смотреть, что дальше. Обсуждаем различные варианты, но хотим помочь клубу погасить те задолженности, которые есть. Речи о банкротстве не идёт. Будем рассматривать все варианты, но основной из них — выплатить все долги по зарплате перед футболистами и сотрудниками», — цитируют Савилова «Известия».

До этого стало известно, что «Тамбов» в сезоне-2020/21 будет принимать соперников по чемпионату России в Саранске.

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