Глава КДК РФС прокомментировал дисквалификацию Слуцкого

Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц прокомментировал двухматчевую дисквалификацию главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого.

«Леонид Викторович принял участие в заседании вместе с клубным юристом. Мы огласили дополнительный рапорт судьи Иванова, где он подробно описал всё, что произошло в подтрибунном помещении, подробности разговора и после первого тайма, и перед вторым таймом. Леонид Викторович сказал, что всё в рапорте соответствует действительности. Он признал, что было оскорбительное выражение. Также он рассказал, что перед вторым таймом они обстоятельно поговорили и всё выяснили. Леонид Викторович первый раз привлекается КДК за весь период его работы, он принёс извинения КДК за свой поступок. Потому, учитывая все обстоятельства, мы приняли решение наказать его таким образом», — цитирует Григорьянца «Чемпионат».

Слуцкий был удалён в перерыве матча первого тура Российской премьер-лиги с «Локомотивом» (2:0) за конфликт с главным судьёй матча.

Ранее сообщалось, что Слуцкий был дисквалифицирован на два матча за оскорбление арбитра.