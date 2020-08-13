Уайт сообщил, что займётся организацией следующего боя Мейвезера

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт сообщил, что будет сотрудничать с экс-чемпионом мира по боксу в пяти дивизионах Флойдом Мейвезером.

«Флойд хочет драться. Мы собираемся сделать ему поединок. Но послушайте: у нас много проблем в 2020 году. Мы с Флойдом собираемся вместе работать, в планах что-то сделать. Просто сейчас нам требуется больше времени из-за всего, что происходит в этом году», — сказал Уайт MMA Junkie.

Флойд Мейвезер официально объявил о завершении профессиональной карьеры в 2017 году, однако с тех пор проводил выставочные поединки.

Ранее Мейвезер не исключил возможность повторного боя с Макгрегором.