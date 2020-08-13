О'Мэлли считает, что Сехудо завершил карьеру из-за страха перед Яном

Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Шон О'Мэлли считает, что экс-чемпион организации в двух дивизионах Генри Сехудо завершил карьеру из-за страха перед россиянином Петром Яном, который завладел одним из его титулов.

«Сехудо завершил карьеру, но я не совсем понимаю причины. Я думаю, что он побоялся Петра Яна, поскольку понимал, что Пётр станет следующим. Он считал, что должен уйти, пока может, потому что Пётр разнёс бы его. Сехудо очень боялся за свою карьеру. Он видел, как поднимаюсь я, видел другие угрозы — и испугался», — цитирует О'Мэлли BJPenn.

33-летний Сехудо в мае объявил о завершении карьеры.

Ранее Ян допустил возможность драки с экс-чемпионом UFC Орловским при встрече.