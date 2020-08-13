Ян: может быть, подерёмся с Орловским при встрече

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Пётр Ян прокомментировал конфликт с белорусом Андреем Орловским — экс-обладателем титула в тяжёлом весе.

«Почему жёстко отреагировал на слова Орловского? Вы ведь не знаете всей ситуации. Я назвал его так, как считаю, от своих слов не отказываюсь. Не знаю, что будет при нашей встрече. Может быть, мы подерёмся, и я изобью Орловского», — цитирует Яна Sportbox.

Отвечая на вопрос подписчика в Instagram, Орловский поздравил с чемпионством не Яна, а его спонсоров. За это россиянин назвал белоруса «чистой шкурой».

Ранее Ян заявил, что предпочёл бы провести первую защиту титула UFC в Москве, а не в Лас-Вегасе.