Хачанов выступит на US Open и «Мастерсе» в Нью-Йорке

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Российский теннисист Карен Хачанов объявил, что выступит на турнире категории «Мастерс-1000» в Нью-Йорке, а также на Открытом чемпионате США.
Хачанов выступит на US Open и «Мастерсе» в Нью-Йорке
  • Reuters

«Рад сообщить, что сыграю в американском туре в Нью-Йорке и на US Open. Мы приняли это решение вместе с командой, осознавая всю ответственность и возможные риски. Понимаю, что вирус никуда не делся и в некоторых странах сохраняется тяжёлая ситуация, но я спустя пять месяцев возвращаюсь к соревнованиям. Спасибо организаторам турниров, которые делают всё возможное для возвращения тенниса. Я уверен, у нас всё получится и всё пройдёт успешно и безопасно! Все мы ужасно соскучились по теннису, увидимся в Нью-Йорке», — написал Хачанов в своём Instagram.

Россиянин является 15-й ракеткой мира.

Ранее Джокович объявил о своём участии в US Open.

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