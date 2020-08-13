Джокович объявил о своём участии в US Open

Первая ракетка мира серб Новак Джокович заявил, что примет участие в Открытом чемпионате США по теннису, а также в турнире категории «Мастерс-1000» в Нью-Йорке.

«Я рад подтвердить, что выступлю на «Мастерсе» в Нью-Йорке и на US Open в этом году. Это было непростое решение, принимая во внимание все препятствия и трудности со многих сторон. Но перспектива выступать вновь воодушевляет меня. Скоро увидимся, Нью-Йорк», — написал Джокович в своём Instagram.

«Мастерс» в Нью-Йорке пройдёт с 20 по 28 августа. US Open состоится с 31 августа по 13 сентября.

Ранее СМИ сообщили, что лидеры рейтинга ATP могут бойкотировать US Open.