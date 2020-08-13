Тедеско рассказал о работе «Спартака» на трансферном рынке

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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско заверил, что клуб работает над усилением состава на трансферном рынке.
Тедеско рассказал о работе «Спартака» на трансферном рынке

«Ситуация простая: с момента прихода в «Спартак» мы озвучили руководству свои пожелания в плане трансферов. Могу заверить, клуб действительно работает над этим. Но ситуация с приобретением новых футболистов такова, что не всё получается быстро. Иногда лучше взять паузу, лучше обдумать решение. Покупка и интеграция футболиста в команду — дело непростое. Это тонкий вопрос, здесь ошибок совершать нельзя. Клуб знает наши пожелания, они согласны, и работа ведётся», — сказал Тедеско.

В летнее трансферное окно «Спартак» подписал свободного агента форварда Александра Кокорина и приобрёл у «Уфы» полузащитника Остона Урунова.

Ранее Тедеско заявил, что Кокорин не сыграет с «Ахматом» и «Уфой».

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