Тедеско заявил, что не устал от работы в «Спартаке»

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско заявил, что не испытывает усталости от работы с командой.

«Я не устал, моя мотивация — это работа с командой. Сил мне придаёт команда и футболисты, которые верят в то, что мы делаем и что у нас всё получится. Если сравнивать то, как мы выступали прошлой осенью и в последних играх прошлого сезона, с первого матча с «Сочи», то все увидят, что играем мы увереннее, больше владеем мячом, больше атакуем. Нам необходима серия из двух-трёх побед, чтобы добавить уверенности и раскрыть потенциал команды», — цитирует Тедеско «Чемпионат».

Немецкий специалист возглавил московский клуб в октябре 2019 года. По итогам прошлого сезона «Спартак» занял седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, не попав в еврокубки.

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