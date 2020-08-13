Источник: Баскетболист Антонов стал жертвой мошенников

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Баскетболист ЦСКА и сборной России Семён Антонов стал жертвой мошенников.
Источник: Баскетболист Антонов стал жертвой мошенников
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

Он два раза за последние несколько месяцев перевёл деньги неизвестным, сообщает Telegram-канал «Мутко против». Сам спортсмен думал, что помогает сербскому физиотерапевту клуба Александару Бате.

Обман вскрылся только в августе, когда Антонов попросил его вернуть деньги. Поиск мошенников ведёт полиция. Ранее похожим способом обманули главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско.

Также известно, что злоумышленники пытались выманить 150 тыс. рублей у игрока «Динамо» Жоаозиньо.

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