Источник: Баскетболист Антонов стал жертвой мошенников

Баскетболист ЦСКА и сборной России Семён Антонов стал жертвой мошенников.

Он два раза за последние несколько месяцев перевёл деньги неизвестным, сообщает Telegram-канал «Мутко против». Сам спортсмен думал, что помогает сербскому физиотерапевту клуба Александару Бате.

Обман вскрылся только в августе, когда Антонов попросил его вернуть деньги. Поиск мошенников ведёт полиция. Ранее похожим способом обманули главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско.

Также известно, что злоумышленники пытались выманить 150 тыс. рублей у игрока «Динамо» Жоаозиньо.