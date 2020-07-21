Футболист «Динамо» Жоаозиньо рассказал, как едва не стал жертвой мошенников

Полузащитник московского «Динамо» Жоаозиньо рассказал, что злоумышленники пытались выманить у него 150 тыс. рублей.

«Пытались обмануть мошенники. Недавно в WhatsApp написал Уткин из «Краснодара». Сказал, что у него свадьба, он приглашает меня с семьёй. А через какое-то время спросил, можно ли у меня одолжить 150 тыс. рублей на свадьбу. И просил скинуть ему телефоны Каборе и Классона. Номера я не дал, уже проходил через такое. Сказал, что отвечу ему позже. Через два часа разобрался и заблокировал номер. С самого начала догадывался, что это не Уткин. Эти ребята знают свое дело. Фантазия у них — супер. Если теряешь концентрацию, то легко попадёшься», — сказал футболист в интервью «Чемпионату».

В нынешнем сезоне жертвой аферистов стал главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско.

Ранее сообщалось, что «Динамо» обыграло «Краснодар» в матче РПЛ.