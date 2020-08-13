Журналист: «Ювентус» хочет избавиться от Роналду

«Ювентус» хочет расстаться с Криштиану Роналду из-за высокой зарплаты португальца.

Об этом сообщил в Twitter BBC журналист Гильем Балаге. Если верить инсайдеру, по этой причине распространяются слухи о переходе форварда в «Пари Сен-Жермен».

«Жорже Мендешу дали указание найти ему новую команду. Мы все видели, как в последние полгода писали про возвращение Криштиану в «Реал». Клуб отвечал: «Без шансов! Он не вернётся». Были ещё разговоры про MLS и прочее», — отметил Балаге.

Ранее сообщалось, что Роналду рассматривает возможность ухода из «Ювентуса».