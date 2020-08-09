СМИ: Роналду рассматривает возможность ухода из «Ювентуса»

Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду может сменить команду.

Как сообщает Footmercato, поводом для раздумий о возможном уходе стал вылет «Ювентуса» от «Лиона» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Отмечается, что португальский форвард попросил своего агента организовать встречи с представителями клубов, которые заинтересованы в его услугах.

35-летний Роналду играет за «Ювентус» с 2018 года. В его активе 65 голов и 18 голевых передач в 89 матчах за туринский клуб, в составе которого он дважды стал чемпионом Серии А и выиграл Суперкубок Италии.

Ранее президент «Ювентуса» заявил, что Роналду останется в клубе.