Президент «Ювентуса» заявил, что Роналду останется в клубе

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Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли заявил, что португальский форвард Криштиану Роналду продолжит выступать за туринский клуб.
Президент «Ювентуса» заявил, что Роналду останется в клубе
  • Reuters

«Я полностью уверен, что он останется. Думаю, что эта публикация о его возможном уходе касалась интервью, которое вышло несколько месяцев назад. Но могу вас заверить, что Роналду остается опорой «Ювентуса», — заявил Аньелли Football Italia.

Французские СМИ сообщали, что Роналду хотел бы продолжить карьеру в ПСЖ, однако впоследствии и сам спортсмен намекнул, что хотел бы остаться в Турине.

Ранее сообщалось, что Роналду не выступит в четвертьфинале ЛЧ впервые за десять лет.

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