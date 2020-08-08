Президент «Ювентуса» заявил, что Роналду останется в клубе
- Reuters
«Я полностью уверен, что он останется. Думаю, что эта публикация о его возможном уходе касалась интервью, которое вышло несколько месяцев назад. Но могу вас заверить, что Роналду остается опорой «Ювентуса», — заявил Аньелли Football Italia.
Французские СМИ сообщали, что Роналду хотел бы продолжить карьеру в ПСЖ, однако впоследствии и сам спортсмен намекнул, что хотел бы остаться в Турине.
Ранее сообщалось, что Роналду не выступит в четвертьфинале ЛЧ впервые за десять лет.