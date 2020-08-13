Хенрик Ларссон удивился назначению пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Сочи»

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Форвард «Спартака» Джордан Ларссон выразил недовольство работой судьи Василия Казарцева в матче с «Сочи» (2:2).
Хенрик Ларссон удивился назначению пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Сочи»
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

«Обычно не говорю про судей, но тут всё очевидно. Нас лишили победы, поставили два странных пенальти в наши ворота», — приводит слова шведского легионера официальный сайт «Спартака».

По словам Ларссона, он испытал шок, посмотрев видеоповтор момента, приведшего к назначению второго пенальти в ворота «Спартака». Спортсмен добавил, что его отец, знаменитый в прошлом нападающий Хенрик Ларссон, также не скрывал удивления по этому поводу.

«Конечно, мы и сами виноваты: должны были забивать больше ещё в первом тайме. На следующее утро после матча тренер сказал именно об этом. Продолжаем работать, победы придут. Важно не зацикливаться на неудаче», — констатировал игрок «Спартака».

Ранее сообщалось, что заслуженный тренер СССР выразил недовольство работой Виктора Кашшаи.

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