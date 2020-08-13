Хенрик Ларссон удивился назначению пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Сочи»
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- РИА Новости
«Обычно не говорю про судей, но тут всё очевидно. Нас лишили победы, поставили два странных пенальти в наши ворота», — приводит слова шведского легионера официальный сайт «Спартака».
По словам Ларссона, он испытал шок, посмотрев видеоповтор момента, приведшего к назначению второго пенальти в ворота «Спартака». Спортсмен добавил, что его отец, знаменитый в прошлом нападающий Хенрик Ларссон, также не скрывал удивления по этому поводу.
«Конечно, мы и сами виноваты: должны были забивать больше ещё в первом тайме. На следующее утро после матча тренер сказал именно об этом. Продолжаем работать, победы придут. Важно не зацикливаться на неудаче», — констатировал игрок «Спартака».
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