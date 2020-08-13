Президент WBA Мендоса заболел COVID-19

Президент Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Хильберто Мендоса заболел коронавирусной инфекцией.

Об этом венесуэлец, возглавляющий организацию с 2016 года, написал в своём Twitter.

«Дорогие друзья, хочу сообщить вам, что мой тест на COVID-19 дал положительный результат. Сейчас я лечусь дома и скоро вернусь к боксу с новыми силами. Призываю вас заботиться о себе и следовать рекомендациям органов здравоохранения», — отметил Мендоса.

Ранее сообщалось, что Маурисио Сулейман переизбран на пост президента Всемирного боксерского совета (WBC).