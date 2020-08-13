Гасперини оценил игру «Аталанты» с ПСЖ в 1/4 финала ЛЧ

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Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал матч своей команды с «Пари Сен-Жермен» в 1/4 финала Лиги чемпионов.
Гасперини оценил игру «Аталанты» с ПСЖ в 1/4 финала ЛЧ
  • Reuters

Итальянский клуб пропустил два гола на последних минутах, уступил (1:2) и завершил выступление в еврокубках в сезоне-2019/20.

«Детали решают всё, когда матчи настолько равные и могут закончиться любым результатом. Жители Бергамо всё равно будут праздновать, ведь игроки отдали все силы. Именно об этом они нас просили. У нас есть страсть и идеи, это бездонный колодец, из которого мы будем черпать в будущем, для этого необязательно нужны деньги», — цитирует специалиста Football Italia.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» будет играть в гостях в бирюзовой форме.

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