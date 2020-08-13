Овечкин объяснил причину поражения «Вашингтона» от «Айлендерс»

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Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал исход матча с «Нью-Йорк Айлендерс», в котором его клуб вёл со счётом 2:0, но уступил 2:4.
Овечкин объяснил причину поражения «Вашингтона» от «Айлендерс»
  • Reuters
  • © Dan Hamilton-USA TODAY Sports

«Мы бросили играть, и вы видите результат», — приводит слова россиянина журналистка Саманта Пелл в своём Twitter.

Ранее сообщалось, что гол Ивана Проворова в победном матче «Филадельфии» переписали на Якуба Ворачека.

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