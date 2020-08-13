Овечкин объяснил причину поражения «Вашингтона» от «Айлендерс»
Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал исход матча с «Нью-Йорк Айлендерс», в котором его клуб вёл со счётом 2:0, но уступил 2:4.
- Reuters
- © Dan Hamilton-USA TODAY Sports
«Мы бросили играть, и вы видите результат», — приводит слова россиянина журналистка Саманта Пелл в своём Twitter.
Ранее сообщалось, что гол Ивана Проворова в победном матче «Филадельфии» переписали на Якуба Ворачека.
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