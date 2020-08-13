Неймар заявил, что не думал о возможном вылете ПСЖ из Лиги чемпионов

Короткая ссылка
Бразильский нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен» Неймар прокомментировал выход команды в полуфинал Лиги чемпионов УЕФА.
Неймар заявил, что не думал о возможном вылете ПСЖ из Лиги чемпионов
  • Reuters

«Даже не думал о вылете. Ничто не могло помешать моим мыслям о финале. Нам было очень трудно. Сейчас у нас хорошие времена, мы — отличная команда, мы — семья. Было невозможно даже допустить мысль о вылете из Лиги чемпионов», — цитирует Неймара GFFN.

ПСЖ в компенсированное время вырвал победу в матче с итальянской «Аталантой» со счётом 2:1. В активе Неймара одна голевая передача.

Ранее сообщалось, что ПСЖ впервые за 25 лет вышел в полуфинал Лиги чемпионов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить