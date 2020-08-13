Неймар заявил, что не думал о возможном вылете ПСЖ из Лиги чемпионов

Бразильский нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен» Неймар прокомментировал выход команды в полуфинал Лиги чемпионов УЕФА.

«Даже не думал о вылете. Ничто не могло помешать моим мыслям о финале. Нам было очень трудно. Сейчас у нас хорошие времена, мы — отличная команда, мы — семья. Было невозможно даже допустить мысль о вылете из Лиги чемпионов», — цитирует Неймара GFFN.

ПСЖ в компенсированное время вырвал победу в матче с итальянской «Аталантой» со счётом 2:1. В активе Неймара одна голевая передача.

Ранее сообщалось, что ПСЖ впервые за 25 лет вышел в полуфинал Лиги чемпионов.