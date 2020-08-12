Агент рассказал об условиях перехода Жамалетдинова в «Уфу»

Александр Маньяков, агент нападающего Тимура Жамалетдинова, прокомментировал переход клиента из московского ЦСКА в «Уфу».

«Подписали контракт с «Уфой» на три года. Зимой Тимур был на просмотре в «Урале», уже тогда Евсеев им интересовался. Сейчас в чемпионате дефицит форвардов с российским паспортом, а Тимур — форвард из хорошего клуба. В Лиге чемпионов забивал, в «Лехе» поиграл, который был готов его оставить. У Тимура было желание вернуться в РПЛ. Как только он вернулся в Россию, сразу обсудили вариант с «Уфой», больше ничего и не рассматривали», — приводит слова Маньякова «Чемпионат».

Жамалетдинов является воспитанником ЦСКА. В его активе пять голов в 41 матче за клуб. С января 2019 года он выступал на правах аренды в польском «Лехе».

Ранее ЦСКА объявил о переходе футболиста Жамалетдинова в «Уфу».