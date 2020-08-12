Арбитр Турбин рассудит «Спартак» и «Ахмат» во втором туре РПЛ
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- РИА Новости
Как сообщает пресс-служба Российского футбольного союза, ассистентами Турбина станут Алексей Воронцов и Валентин Мурашов, резервным судьёй назначен Владимир Сельдяков, а за систему видеопомощи арбитрам (VAR) будут отвечать Станислав Васильев и Антон Аверьянов.
Матч «Спартак» — «Ахмат» состоится 14 августа в Москве на «Открытие Арене». Начало — в 20:00 мск.
Ранее сообщалось, что РПЛ планирует организовать встречу руководства клубов и судейского комитета.