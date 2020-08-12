«Бостон» победил «Каролину» в овертайме матча Кубка Стэнли

«Бостон Брюинз» одержал победу над «Каролина Харрикейнз» в первом матче серии первого раунда плей-офф Кубка Стэнли.

Встреча, исход которой решился в овертайме, завершилась со счётом 4:3 в пользу «Брюинз».

В основное время за «Бостон» забили Давид Пастрняк, Чарли Койл и Давид Крейчи.

«Каролина» ответила голами Джоэля Эдмундсона, Брока Макгинна и Хейдена Флёри. Россиянин Андрей Свечников не отличился результативными действиями.

В овертайме победу «Брюинз» принёс бросок Патриса Бержерона.

Счёт в серии до четырёх побед стал 1:0 в пользу «Бостона». Вторая игра состоится 14 августа.

Ранее сообщалось, что «Вегас» победил «Чикаго» благодаря дублю Смита.