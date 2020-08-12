Арбитр Николаев заявил, что на Игнатьеве фолил не Гилерме, а Рыбус

Короткая ссылка
Футбольный арбитр Алексей Николаев высказал мнение о спорном эпизоде матча первого тура Российской премьер-лиги между казанским «Рубином» и московским «Локомотивом».
Арбитр Николаев заявил, что на Игнатьеве фолил не Гилерме, а Рыбус
  • РИА Новости

«На мой взгляд, в этой ситуации Гилерме не нарушал правила. Почему нападающий потерял координацию, не прокинул мяч и не забил гол? Можно говорить, что Рыбус как-то влиял на него. Подталкивает или немного задерживает. Достаточно микроскопического контакта, чтобы на скорости нарушить координацию нападающего. Поэтому можно сказать, что в этой ситуации Рыбус нарушает правила. Вполне возможно, что нужно было назначить 11-метровый удар. Это пенальти за толчок Рыбуса, а не за контакт с Гилерме. Первостепенное нарушение идёт от защитника. После этого Игнатьев врезается в Гилерме. Тут очевидно», — приводит слова Николаева «Матч ТВ».

Он отметил, что в данной ситуации арбитру стоило воспользоваться VAR.

«По итогу в этом случае пенальти и жёлтая карточка Рыбусу, потому что момент происходит в штрафной. Не может быть двойного нарушения. Если бы он был до штрафной, тогда надо было бы давать красную», — добавил Николаев.

Ранее сообщалось, что Гилерме отказался считать столкновение с Игнатьевым нарушением правил.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить