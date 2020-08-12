В «Атлетике» из Бильбао выявлено шесть заболевших коронавирусом

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Испанский футбольный клуб «Атлетик» из города Бильбао объявил о выявлении шести случаев заболевания коронавирусом.
В «Атлетике» из Бильбао выявлено шесть заболевших коронавирусом
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба клуба, случаи заболевания выявлены по итогам тестирования игроков и представителей тренерского штаба.

Отмечается, что все заболевшие помещены на самоизоляцию, а остальные тренируются индивидуально.

Те, чей тест дал отрицательный результат, пройдут повторное тестирование 14 августа, а заболевшие будут снова проверены уже на следующей неделе.

Старт нового сезона испанской Примеры запланирован на 12 сентября.

Ранее сообщалось, что один из игроков «Барселоны» заболел коронавирусом.

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