Лихтштайнер прокомментировал уход из футбола
- Reuters
Как признался 36-летний игрок, об этом он размышлял в течение нескольких недель.
«Хотел бы поблагодарить всех за невероятные эмоции, которые мы испытали вместе. Я горжусь тем путём, который мы прошли. Начиная в «Грассхоппере», продолжая в «Лилле», «Лацио», «Ювентусе», «Арсенале» и заканчивая в «Аугсбурге». И конечно, эти годы в сборной. Большое спасибо вам за всё. Люблю вас всех. Пока!» — заявил швейцарец в Instagram.
Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду рассматривает возможность ухода из «Ювентуса».