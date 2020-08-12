Лихтштайнер прокомментировал уход из футбола

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Бывший защитник «Ювентуса» Штефан Лихтштайнер, в последнее время выступавший за «Аугсбург», прокомментировал своё решение завершить карьеру.
Лихтштайнер прокомментировал уход из футбола
  • Reuters

Как признался 36-летний игрок, об этом он размышлял в течение нескольких недель.

«Хотел бы поблагодарить всех за невероятные эмоции, которые мы испытали вместе. Я горжусь тем путём, который мы прошли. Начиная в «Грассхоппере», продолжая в «Лилле», «Лацио», «Ювентусе», «Арсенале» и заканчивая в «Аугсбурге». И конечно, эти годы в сборной. Большое спасибо вам за всё. Люблю вас всех. Пока!» — заявил швейцарец в Instagram.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду рассматривает возможность ухода из «Ювентуса».

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