Червиченко уличил «Спартак» в намерении добиться трактовки спорных эпизодов в свою пользу

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что нынешний клуб напоминает ему истеричку.

«Если вы посмотрите статистику, то увидите, что в прошлом сезоне больше всех пострадал «Ростов». Но мы не видели подобных истерик от них», — приводит слова функционера Sport24.

По мнению Червиченко, «Спартак» раздул скандал из-за судейских решений в матче с «Сочи», чтобы выбить себе преференции.

«Чтобы как прежде, как до VAR, «Спартак» судили комфортно. Все вопли и крики для того, чтобы все спорные эпизоды вновь трактовались в пользу «Спартака». Суть действий понятна, но это не очень красиво», — заключил он.

Ранее сообщалось, что Российский футбольный союз признал ошибочным назначение второго пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Сочи».