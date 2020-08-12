Червиченко уличил «Спартак» в намерении добиться трактовки спорных эпизодов в свою пользу
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«Если вы посмотрите статистику, то увидите, что в прошлом сезоне больше всех пострадал «Ростов». Но мы не видели подобных истерик от них», — приводит слова функционера Sport24.
По мнению Червиченко, «Спартак» раздул скандал из-за судейских решений в матче с «Сочи», чтобы выбить себе преференции.
«Чтобы как прежде, как до VAR, «Спартак» судили комфортно. Все вопли и крики для того, чтобы все спорные эпизоды вновь трактовались в пользу «Спартака». Суть действий понятна, но это не очень красиво», — заключил он.
Ранее сообщалось, что Российский футбольный союз признал ошибочным назначение второго пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Сочи».