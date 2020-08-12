Червиченко уличил «Спартак» в намерении добиться трактовки спорных эпизодов в свою пользу

Короткая ссылка
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что нынешний клуб напоминает ему истеричку.
Червиченко уличил «Спартак» в намерении добиться трактовки спорных эпизодов в свою пользу
  • © РИА Новости / Сергей Субботин

«Если вы посмотрите статистику, то увидите, что в прошлом сезоне больше всех пострадал «Ростов». Но мы не видели подобных истерик от них», — приводит слова функционера Sport24.

По мнению Червиченко, «Спартак» раздул скандал из-за судейских решений в матче с «Сочи», чтобы выбить себе преференции.

«Чтобы как прежде, как до VAR, «Спартак» судили комфортно. Все вопли и крики для того, чтобы все спорные эпизоды вновь трактовались в пользу «Спартака». Суть действий понятна, но это не очень красиво», — заключил он.

Ранее сообщалось, что Российский футбольный союз признал ошибочным назначение второго пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Сочи».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить