СМИ: Проект VAR в России возглавит специалист из-за рубежа

Руководитель проекта VAR в России Леонид Калошин будет отстранён от занимаемой должности.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», его заменят иностранным специалистом. Калошину же в этой ситуации будет предложено стать его заместителем.

Позиции Калошина зашатались после критики в его адрес со стороны представителей московского «Спартака», недовольных серией результативных ошибок не в пользу своей команды с использованием этой системы. Позиции главы судейского департамента Российского футбольного союза (РФС) Виктора Кашшаи, если верить тому же источнику, пока устойчивы.

Также стало известно, что арбитру матча «Спартак» — «Сочи» Василию Казарцеву могут пожизненно запретить судить во всех лигах.