Тихонов призвал к расширению полномочий судей в работе с VAR

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Бывший футболист и тренер «Спартака» Андрей Тихонов поделился мнением о работе российских судей.
Тихонов призвал к расширению полномочий судей в работе с VAR
  • РИА Новости

«Раньше были три судьи, не было никаких повторов, судьи сами принимали решения. Да, были ошибки, но они были человеческие. Ведь рефери может оказаться в позиции, где не всё видно. Но сейчас есть камеры. Но судьи ограничены с VAR. Если раньше я был за VAR, то сейчас думаю, что раньше, может, было и лучше. Думаю, надо расширять права судей, чтобы они могли больше смотреть», — констатировал Тихонов.

Он также признался, что не верит в заговор против «Спартака».

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