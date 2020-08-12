Царукян о Нурмагомедове: он обычный человек, его можно победить в стойке

Боец UFC Арман Царукян, выступающий в лёгком весе, прокомментировал перспективы встречи в октагоне с чемпионом промоушена в этой категории Хабибом Нурмагомедовым.

«Я не хочу проводить бой с Хабибом. Меня спросили, хотел бы я провести бой с ним. Я сказал, что это нереально, ведь пару боёв — и он уйдёт. Меня спросили, смог бы я победить. Я ответил, что если не дать ему бороться, его можно победить в стойке. Он обычный человек, ничего особенного в нём нет. Его можно победить», — констатировал Царукян.

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