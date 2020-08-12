Куцелаба заразился коронавирусом и не подерётся с Анкалаевым на UFC 252

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Поединок на турнире UFC 252 между тяжеловесами Ионом Куцелабой и Магомедом Анкалаевым не состоится.
Куцелаба заразился коронавирусом и не подерётся с Анкалаевым на UFC 252
  • © UFC

Причиной отмены боя стало заражение молдавского спортсмена коронавирусом, сообщает MMA Fighting. Как подчеркнул менеджер бойца Тиаго Окамура, Куцелаба рассчитывает всё же провести реванш с Анкалаевым на другом турнире UFC 29 августа.

В их первой встрече 20 февраля россиянин победил техническим нокаутом на 38-й секунде.

Ранее сообщалось, что Фёдор Емельяненко будет находиться в углу Немкова в бою за титул чемпиона Bellator с Райаном Бейдером.

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