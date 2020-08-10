Фёдор Емельяненко будет находиться в углу Немкова в бою за титул чемпиона Bellator с Бейдером
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«Вылетаем в США 11-го числа. Фёдор Емельяненко вылетит с нами. Изначально планировалось, что мы вылетим 12-го, а Фёдор позже — примерно 18-го. Но в итоге он, вроде бы, летит с нами. Во время боя в моём углу будут Фёдор и мой брат Виктор», — цитирует Немкова «Спорт-экспресс».
Бой за титул чемпиона Bellator в полутяжелом весе пройдёт в ночь на 22 августа в Анкасвилле на турнире Bellator 244.
Ранее сообщалось, что обидчик Фёдора Емельяненко потерпел третье поражение подряд.