Фёдор Емельяненко будет находиться в углу Немкова в бою за титул чемпиона Bellator с Бейдером

Бывший чемпион Pride и Rings в тяжёлом весе Федор Емельяненко будет секундантом россиянина Вадима Немкова в бою за титул чемпиона организации Bellator в полутяжёлом весе с американцем Райаном Бейдером.

«Вылетаем в США 11-го числа. Фёдор Емельяненко вылетит с нами. Изначально планировалось, что мы вылетим 12-го, а Фёдор позже — примерно 18-го. Но в итоге он, вроде бы, летит с нами. Во время боя в моём углу будут Фёдор и мой брат Виктор», — цитирует Немкова «Спорт-экспресс».

Бой за титул чемпиона Bellator в полутяжелом весе пройдёт в ночь на 22 августа в Анкасвилле на турнире Bellator 244.

Ранее сообщалось, что обидчик Фёдора Емельяненко потерпел третье поражение подряд.