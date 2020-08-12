Василевский превзошёл рекорд Хабибулина по числу «спасений» в составе «Тампы»

В матче между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Коламбус Блю Джекетс» (3:2), в котором потребовалось провести пять овертаймов, рекордами отметились вратари команд.

Так, Йоонас Корписало из «Коламбуса» обновил рекорд НХЛ по числу отражённых бросков за игру Кубка Стэнли (85). Его российский визави Андрей Василевский, в свою очередь, превзошёл рекорд соотечественника Николая Хабибулина по «спасениям» за матч плей-офф в составе «Тампы» (61 против 60).

Победную шайбу в четвёртом по продолжительности матче в истории НХЛ забросил Брейден Пойнт с передач россиян Никиты Кучерова и Михаила Сергачёва.

Ранее сообщалось, что «Вегас» победил «Чикаго» благодаря дублю Райлли Смита.