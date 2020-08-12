Василевский превзошёл рекорд Хабибулина по числу «спасений» в составе «Тампы»

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В матче между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Коламбус Блю Джекетс» (3:2), в котором потребовалось провести пять овертаймов, рекордами отметились вратари команд.
Василевский превзошёл рекорд Хабибулина по числу «спасений» в составе «Тампы»
  • Reuters
  • © Dan Hamilton-USA TODAY Sports

Так, Йоонас Корписало из «Коламбуса» обновил рекорд НХЛ по числу отражённых бросков за игру Кубка Стэнли (85). Его российский визави Андрей Василевский, в свою очередь, превзошёл рекорд соотечественника Николая Хабибулина по «спасениям» за матч плей-офф в составе «Тампы» (61 против 60).

Победную шайбу в четвёртом по продолжительности матче в истории НХЛ забросил Брейден Пойнт с передач россиян Никиты Кучерова и Михаила Сергачёва.

Ранее сообщалось, что «Вегас» победил «Чикаго» благодаря дублю Райлли Смита.

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