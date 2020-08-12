Обладатель Межконтинентального кубка Попович скончался на 86-м году жизни

Короткая ссылка
Легендарный футболист и тренер белградской «Црвены Звезды» Владица Попович скончался в возрасте 85 лет.
Обладатель Межконтинентального кубка Попович скончался на 86-м году жизни
  • РИА Новости

Об этом сообщает аккаунт клуба в Twitter. Там указывается, что Поповича будет не хватать футбольному сообществу.

С красно-белыми он пять раз выигрывал чемпионат Югославии в качестве игрока и становился обладателем Межконтинентального кубка в 1991 году уже как тренер. В 1956—1965 годах он вызывался в сборную Югославии.

Кроме того, Попович плодотворно работал за рубежом. Он по два раза приводил свои команды к чемпионскому званию в Колумбии и Венесуэле, а также возглавлял сборную Перу.

Ранее сообщалось, что прославленный советский пловец и российский тренер Геннадий Турецкий умер на 72-м году жизни.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить