Обладатель Межконтинентального кубка Попович скончался на 86-м году жизни

Легендарный футболист и тренер белградской «Црвены Звезды» Владица Попович скончался в возрасте 85 лет.

Об этом сообщает аккаунт клуба в Twitter. Там указывается, что Поповича будет не хватать футбольному сообществу.

С красно-белыми он пять раз выигрывал чемпионат Югославии в качестве игрока и становился обладателем Межконтинентального кубка в 1991 году уже как тренер. В 1956—1965 годах он вызывался в сборную Югославии.

Кроме того, Попович плодотворно работал за рубежом. Он по два раза приводил свои команды к чемпионскому званию в Колумбии и Венесуэле, а также возглавлял сборную Перу.

Ранее сообщалось, что прославленный советский пловец и российский тренер Геннадий Турецкий умер на 72-м году жизни.