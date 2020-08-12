Гэтжи рассказал, как собирается победить Нурмагомедова

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Временный чемпион UFC в лёгкой весовой категории Джастин Гэтжи рассказал, как он планирует одержать победу над действующим чемпионом Хабибом Нурмагомедовым.
Гэтжи рассказал, как собирается победить Нурмагомедова
  • Reuters

«Мы больше не боремся. Передо мной будут некоторые зоны, они не очень большие. Они должны стать зонами смерти, и я должен буду пользоваться ими в те моменты, когда они будут открыты. Это то, что я умею делать лучше всего — создавать бойню, провоцировать столкновение машин. Так что моя единственная цель — провоцировать эти аварии как можно чаще. Не так уж и важно, говорим мы об ударах по корпусу или в голову. Главное — создавать эти аварийные ситуации, когда мы будем бить друг друга. Это единственный способ победить этого парня», — приводит слова Гэтжи MMA Fighting

Титульный поединок Нурмагомедова и Гэтжи запланирован на 24 октября в рамках турнира UFC 254.

Ранее Нурмагомедов пообещал «утопить» Гэтжи в октагоне.

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