Гэтжи рассказал, как собирается победить Нурмагомедова

Временный чемпион UFC в лёгкой весовой категории Джастин Гэтжи рассказал, как он планирует одержать победу над действующим чемпионом Хабибом Нурмагомедовым.

«Мы больше не боремся. Передо мной будут некоторые зоны, они не очень большие. Они должны стать зонами смерти, и я должен буду пользоваться ими в те моменты, когда они будут открыты. Это то, что я умею делать лучше всего — создавать бойню, провоцировать столкновение машин. Так что моя единственная цель — провоцировать эти аварии как можно чаще. Не так уж и важно, говорим мы об ударах по корпусу или в голову. Главное — создавать эти аварийные ситуации, когда мы будем бить друг друга. Это единственный способ победить этого парня», — приводит слова Гэтжи MMA Fighting.

Титульный поединок Нурмагомедова и Гэтжи запланирован на 24 октября в рамках турнира UFC 254.

Ранее Нурмагомедов пообещал «утопить» Гэтжи в октагоне.