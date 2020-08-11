Слуцкий призвал отстранить от работы арбитра матча «Рубин» — «Локомотив»

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий призвал главу судейского комитета РФС Виктора Кашшаи отстранить от работы главного арбитра матча первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Локомотивом» Сергея Иванова.

«Вот я спрашиваю сейчас на пресс-конференции главу судейского комитета Виктора Кашшаи — пусть он даст оценку, был пенальти или нет. И если пенальти был, я требую, чтобы Иванова дисквалифицировали до конца сезона, а лучше пожизненно, потому что он утверждает, что пенальти не было», — приводит слова Слуцкого ТАСС.

По мнению специалиста, пенальти должен был быть назначен за эпизод в первом тайме, когда голкипер «Локомотива» Маринато Гилерме сбил с ног форварда «Рубина» Ивана Игнатьева.

Ранее сообщалось, что «Рубин» назвал арбитра Иванова лучшим игроком матча с «Локомотивом».