Слуцкий призвал отстранить от работы арбитра матча «Рубин» — «Локомотив»
- РИА Новости
«Вот я спрашиваю сейчас на пресс-конференции главу судейского комитета Виктора Кашшаи — пусть он даст оценку, был пенальти или нет. И если пенальти был, я требую, чтобы Иванова дисквалифицировали до конца сезона, а лучше пожизненно, потому что он утверждает, что пенальти не было», — приводит слова Слуцкого ТАСС.
По мнению специалиста, пенальти должен был быть назначен за эпизод в первом тайме, когда голкипер «Локомотива» Маринато Гилерме сбил с ног форварда «Рубина» Ивана Игнатьева.
Ранее сообщалось, что «Рубин» назвал арбитра Иванова лучшим игроком матча с «Локомотивом».