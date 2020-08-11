Бывший тренер сборной России по футболу Бородюк возглавил австрийский клуб

Короткая ссылка
Российский специалист Александр Бородюк назначен главным тренером австрийского футбольного клуба «Хорн».
Бывший тренер сборной России по футболу Бородюк возглавил австрийский клуб
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба клуба. Подробности соглашения с 57-летним специалистом не уточняются.

В прошлом Бородюк входил в тренерский штаб сборной России на Евро-2008. В разное время он возглавлял такие клубы, как московское «Торпедо» и казахстанский «Кайрат», а также сборную Казахстана.

«Хорн» выступает во второй австрийской Бундеслиге. Прошлый сезон команда завершила на 13-м месте в турнирной таблице чемпионата.

Ранее Леонид Федун назвал чушью информацию о своём недовольстве работой Доменико Тедеско.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить