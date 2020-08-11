Бывший тренер сборной России по футболу Бородюк возглавил австрийский клуб

Российский специалист Александр Бородюк назначен главным тренером австрийского футбольного клуба «Хорн».

Об этом сообщает пресс-служба клуба. Подробности соглашения с 57-летним специалистом не уточняются.

В прошлом Бородюк входил в тренерский штаб сборной России на Евро-2008. В разное время он возглавлял такие клубы, как московское «Торпедо» и казахстанский «Кайрат», а также сборную Казахстана.

«Хорн» выступает во второй австрийской Бундеслиге. Прошлый сезон команда завершила на 13-м месте в турнирной таблице чемпионата.

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