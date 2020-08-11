Федун назвал чушью информацию о своём недовольстве работой Тедеско

Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун прокомментировал информацию о своём недовольстве работой немецкого специалиста Доменико Тедеско на посту главного тренера команды.

«Крайне неприятно то, что с целью отвлечения внимания от проблемы начали распространять информацию о том, что мы якобы недовольны работой тренера, что является, мягко говоря, чушью и нечистоплотной попыткой изменить вектор общественного внимания с реальных проблем нашего футбола», — приводит слова Федуна ТАСС.

34-летний Тедеско возглавляет «Спартак» с октября 2019 года. Его соглашение с клубом рассчитано до 2021 года. Под его руководством красно-белые провели 22 матча, в которых одержали девять побед, пять раз сыграли вничью и потерпели восемь поражений.

Ранее сообщалось, что Федун не удовлетворён объяснениями арбитров Василия Казарцева и Алексея Еськова.