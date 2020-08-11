Блинкова вышла во второй круг турнира WTA в Лексингтоне, Калинская завершила выступления

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Россиянка Анна Блинкова вышла во второй круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском Лексингтоне после отказа американки Кристи Анн от продолжения матча.
Блинкова вышла во второй круг турнира WTA в Лексингтоне, Калинская завершила выступления
  • Reuters

К моменту остановки встреча продлилась 2 часа 5 минут. Блинкова вела в счёте — 2:6, 6:4, 3:1.

Другая россиянка, Анна Калинская, со счётом 6:2, 7:5 проиграла швейцарке Хиль Белен Тайхман. Матч продолжался 1 час 13 минут.

Во втором круге соперницей Блинковой станет чешка Мари Бозукова, а Тайхман сыграет либо с австралийкой Айлой Томлянович, либо с представительницей Казахстана Юлией Путинцевой.

Ранее сообщалось, что Александрова проиграла Цуренко на старте турнира WTA в Праге.

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