Блинкова вышла во второй круг турнира WTA в Лексингтоне, Калинская завершила выступления

Россиянка Анна Блинкова вышла во второй круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском Лексингтоне после отказа американки Кристи Анн от продолжения матча.

Reuters

К моменту остановки встреча продлилась 2 часа 5 минут. Блинкова вела в счёте — 2:6, 6:4, 3:1. Другая россиянка, Анна Калинская, со счётом 6:2, 7:5 проиграла швейцарке Хиль Белен Тайхман. Матч продолжался 1 час 13 минут. Во втором круге соперницей Блинковой станет чешка Мари Бозукова, а Тайхман сыграет либо с австралийкой Айлой Томлянович, либо с представительницей Казахстана Юлией Путинцевой. Ранее сообщалось, что Александрова проиграла Цуренко на старте турнира WTA в Праге.