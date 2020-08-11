Бышовец: поступок Широкова сложно оправдать

Бывший главный тренер сборной России по футболу Анатолий Бышовец прокомментировал нападение бывшего игрока «Спартака» Романа Широкова на арбитра во время матча любительских команд на Московском кубке Селебрити.

«Решение отстранить от работы на «Матч ТВ» правильно. Стоит учитывать положение, которое Широков занимает в обществе и в футболе. Оно обязывает его заниматься популяризацией здорового образа жизни, показывать положительный пример, которого нам сегодня не хватает. Его поступок сложно оправдать. Здесь речь не идёт о футбольных заслугах, а ведь он действительно был хорошим игроком. Это не даёт права на избиение человека. Важно, чтобы он сам изменился и понял, что справедливость не всегда стоит искать любыми способами. Не считаю, что стоит говорить о более суровом наказании. Мы не можем его лишить того, что он имеет. А остальное будет зависеть от отношений, которые сложатся с потерпевшим», — заявил Бышовец RT.

Ранее Валерий Кечинов высказал предположение, что отношение к Широкову поменяется после инцидента с арбитром.