Деспотович назвал Россию лучшей страной для футбола

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Форвард «Рубина» Джордже Деспотович поделился мнением о Российской премьер-лиге, а также рассказал об изучении русского языка.
Деспотович назвал Россию лучшей страной для футбола
  • © ФК «Оренбург»

«По-моему, чемпионат России самый лучший. Я серьёзно думаю, что это лучшая страна для футбола. Мне тут всё нравится, я чувствую себя здесь как на родине. Язык я уже хорошо знаю, местные жители мне очень нравятся. Русский язык дался мне легко. Возможно, из-за небольшой схожести с сербским. Я не занимался персонально с учителем или репетитором, просто общался с одноклубниками в раздевалке, на поле впитывал, что они говорят. Пытался узнавать у них новые слова, фразы. Так постепенно и выучил язык», — приводит слова Деспотовича «Спорт Бизнес Online».

Сербский форвард перешёл в «Рубин» в летнее трансферное окно на правах свободного агента. В прошлом сезоне футболист выступал за «Оренбург».

Ранее отец Кузяева заявил, что пока ситуация с будущим его сына остаётся неопределённой.

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