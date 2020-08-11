Деспотович назвал Россию лучшей страной для футбола

Форвард «Рубина» Джордже Деспотович поделился мнением о Российской премьер-лиге, а также рассказал об изучении русского языка.

«По-моему, чемпионат России самый лучший. Я серьёзно думаю, что это лучшая страна для футбола. Мне тут всё нравится, я чувствую себя здесь как на родине. Язык я уже хорошо знаю, местные жители мне очень нравятся. Русский язык дался мне легко. Возможно, из-за небольшой схожести с сербским. Я не занимался персонально с учителем или репетитором, просто общался с одноклубниками в раздевалке, на поле впитывал, что они говорят. Пытался узнавать у них новые слова, фразы. Так постепенно и выучил язык», — приводит слова Деспотовича «Спорт Бизнес Online».

Сербский форвард перешёл в «Рубин» в летнее трансферное окно на правах свободного агента. В прошлом сезоне футболист выступал за «Оренбург».

Ранее отец Кузяева заявил, что пока ситуация с будущим его сына остаётся неопределённой.