Источник: арбитрам Казарцеву и Еськову отправлены приглашения на проверку на полиграфе
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- РИА Новости
Об этом сообщает «Спорт-экспресс». Приглашения были отправлены 11 августа. Неизвестно, примут ли их судьи, поскольку в договорах арбитров с РФС нет пункта, который обязывает проходить подобную процедуру.
В матче «Спартак» — «Сочи» арбитр Казарцев назначил два пенальти в ворота хозяев, второй из которых был сомнительным. Арбитр VAR Еськов не стал корректировать вердикт коллеги.
Ранее Мостовой заявил, что российские арбитры должны извиниться перед болельщиками «Спартака».