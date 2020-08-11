Источник: арбитрам Казарцеву и Еськову отправлены приглашения на проверку на полиграфе

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Главному арбитру матча первого тура Российской-премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — «Сочи» (2:2) Василию Казарцеву и его видеоассистенту Алексею Еськову были отправлены приглашения пройти проверку на полиграфе.
Источник: арбитрам Казарцеву и Еськову отправлены приглашения на проверку на полиграфе
  • © Антон Денисов
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Спорт-экспресс». Приглашения были отправлены 11 августа. Неизвестно, примут ли их судьи, поскольку в договорах арбитров с РФС нет пункта, который обязывает проходить подобную процедуру.

В матче «Спартак» — «Сочи» арбитр Казарцев назначил два пенальти в ворота хозяев, второй из которых был сомнительным. Арбитр VAR Еськов не стал корректировать вердикт коллеги.

Ранее Мостовой заявил, что российские арбитры должны извиниться перед болельщиками «Спартака».

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