В Шотландии могут остановить чемпионат страны по футболу из-за нарушения карантина игроком «Селтика»

Правительство Шотландии может остановить чемпионат страны по футболу в связи с тем, что защитник «Селтика» Боли Болинголи-Мбомбо нарушил условия карантина.

«Правительству Шотландии известны сообщения о том, что футболист «Селтика» нарушил предписания карантина. Если ещё один серьёзный инцидент в шотландском футболе с нарушением карантина подтвердится, то у нас не будет другого выхода, кроме как подумать о том, стоит ли поставить чемпионат страны на паузу», — говорится в сообщении правительства.

Болинголи-Мбомбо отправился в Испанию перед матчем второго тура чемпионата Шотландии против «Килмарнока» (1:1). В клубе об этом не знали. Также из-за коронавируса был отменен матч чемпионата «Сент-Джонстон» — «Абердин». Восемь игроков «Абердина» ранее нарушили карантин, отправившись в бар.

Ранее в «Валенсии» объявили о двух новых случаях заболевания коронавирусом.